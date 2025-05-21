Трамп не пошел на уступки Путину, — Рубио

Президент США Дональд Трамп не пошел ни на никакие уступки хозяину Кремля Владимиру Путину во время телефонного разговора с ним накануне. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

В частности сенатор-демократ Крис Ван Голлен обвинил Рубио в том, что тот «объединился с президентом Трампом, чтобы бросить украинский народ под автобус, и Владимир Путин играл вами, как на скрипке».

А сенатор Джин Шахин заявила, что благодаря поддержке Китая и «ослаблению рычагов влияния Трампом» Путин не чувствует необходимости соглашаться на прекращение огня в Украине.

Со своей стороны Рубио подчеркнул, что никаких уступок России не было.

«Путин проснулся сегодня и „ничего не изменилось“: санкции, как и прежде, действуют, а военная помощь в Украину продолжается... Он не добился ни одной уступки», — сказал Рубио.

Что касается введения санкций против РФ, то Трамп, по словам Рубио, считает, что в таком случае россияне перестанут разговаривать. А США «полезно поговорить с ними и подтолкнуть сесть за стол переговоров». Но он не исключил такого шага в будущем.

«Если действительно станет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и просто хотят продолжать войну, то вполне может дойти до этого момента», — сказал Рубио.

Напомним, по словам Рубио, Россия хочет получить то, чего у нее нет, и на что она не имеет права.