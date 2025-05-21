Трамп «умывает руки» и отходит от переговоров, Путин побеждает, — Bloomberg

Всего несколько дней назад призыв Дональда Трампа к 30-дневному прекращению огня в Украине и угрозы новыми санкциями против России вызвали осторожный оптимизм среди европейских лидеров. Но разговор Трампа с Владимиром Путиным в понедельник разрушил эти надежды, пишет Bloomberg.

После двухчасового звонка Трамп написал в соцсетях, что Украина и Россия «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня, однако США, возможно, в этом участвовать не будут. Никакого упоминания о санкциях, четкого графика или давления на Путина не прозвучало.

Хотя Трамп после разговора обратился к европейским лидерам, многие уже разочарованы его непоследовательностью. После месяцев тщетных усилий склонить Москву к миру, в европейских столицах растет беспокойство, что США просто умывают руки.

Один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что «лидеры опасаются, что Трамп отказывается от дипломатических усилий». Другой подтвердил: Трамп четко дал понять, что не намерен давить на Москву новыми санкциями и «отступает от собственного предложения о прекращении огня». По его словам, ни Киев, ни союзники в ЕС не разделяют идеи непосредственных переговоров между Украиной и Россией.

«Сегодня складывается впечатление, что мы вернулись к гораздо более долгосрочному сценарию, в котором Путин покупает себе и своим военным больше времени», — считает Кристин Берзина, управляющая программы «Геостратегия Север» в Немецком фонде Маршалла — «Путин получил больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более далекими».

Позже в понедельник Трамп сделал противоречивое заявление: хотя США не выходят из переговоров, он рассматривает такой вариант, добавив, что существует «определенный предел», который он отказался конкретизировать. Он не исключил новых санкций или дополнительного оружия для Украины, но дал понять — делать этого не спешит.

«Я думаю, что что-то произойдет, а если нет, я просто отступлю, и им придется продолжать», — заявил Трамп в Белом доме.

Аналитики Bloomberg Economics отмечают, что хоть Трамп назвал разговор с Путиным «замечательным», «этот разговор не принес никакого заметного прорыва по Украине». Эксперт Алекс Кокчаров отмечает: «Остается непонятным, сигнализирует ли это о настоящем изменении позиции Кремля, или о продолжении усилий по задержке переговоров... первое менее вероятно, чем второе».

Такая неуверенность только усиливает внутриполитическое давление на Трампа, который обещал завершить войну в Европе и стабилизировать Ближний Восток, но сейчас сталкивается с реалиями, опровергающими его предвыборную риторику.

Предыдущие заявления президента были значительно более решительными. На прошлой неделе он говорил: «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», и подчеркивал преданность США установлению мира. Трамп даже предположил, что готов изменить маршрут своего визита на Ближний Восток, чтобы встретиться с Путиным в Стамбуле. Но на те переговоры Россия прислала низкоуровневую делегацию, а сам Трамп не прибыл. Договоренность была достигнута только по обмену пленными — без всякого прогресса в более широком мирном процессе.

Владимир Зеленский, который поддержал идею Трампа о немедленном прекращении огня, отметил в разговорах с президентом США до и после звонка с Путиным: если Россия не прекратит огонь, санкции должны быть усилены. Но Трамп ответил двусмысленно, в частности заявив, что Зеленский — «не самый легкий человек в общении».

Со своей стороны Путин, комментируя переговоры, сказал журналистам в Сочи, что беседа была «откровенной» и «очень полезной». По его словам, стороны договорились работать над меморандумом с Украиной относительно потенциального мирного договора. Деталей не прозвучало, но он повторил свой главный тезис: «Главное для нас — устранить коренные причины этого кризиса».

Мария Снегова из Центра стратегических и международных исследований объясняет, что в понимании Путина это — «само существование украинского государства в его нынешнем виде». Она добавляет: «Риторически Россия представляет себя как открытую к переговорам и публично приветствует усилия США, чтобы избежать раздражения правительства США. Но на практике она твердо придерживается своей первоначальной позиции».

Еще одной неожиданностью стало заявление Трампа о том, что Ватикан может стать площадкой для переговоров. На вопрос, сможет ли новоизбранный Папа Лев XIV помочь в урегулировании конфликта, Трамп ответил: «Да». Точно так же он ответил на вопрос, верит ли, что Путин хочет мира.

Несмотря на это, США имеют рычаги влияния, если президент решится их задействовать, считает Джон Хербст, экс-посол в Киеве и директор Евразийского центра Atlantic Council. По его словам, Вашингтон мог бы «открыть трубопровод для значительных военных поставок Украине» и ввести новые санкции.

В Конгрессе, похоже, готовы к такому сценарию. Накануне разговора с Путиным сенатор Линдси Грэм призвал к новым санкциям против РФ, а лидер большинства Джон Тун в понедельник подтвердил: «Сенат имеет законопроект о санкциях против России, готовый к рассмотрению. Если Белый дом придет к выводу, что необходимы более жесткие санкции, — мы готовы к этому».

Напомним, Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение.