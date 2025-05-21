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Новости > Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ

Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ

Агата Кловская
21.05.25 10:29
135
Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ

Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает The Guardian.

«Найдя у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру», — говорится в заявлении Мелони.

Ранее Папа Римский Лев заявлял, что Ватикан может выступить в качестве посредника в глобальных конфликтах, не упоминая конкретно войну России против Украины.

Отдельно итальянский премьер-министр сказала, что она провела переговоры с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским о следующих шагах по переговорам.

«Было решено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине», — заявила она.

Напомним, переговоры Украины и Росси могут пройти в Ватикане.

Тэги: переговоры, Папа Римский, Ватикан

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