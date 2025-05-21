США ищут новые системы Patriot для Украины, — Рубио

Соединённые Штаты активно сотрудничают со странами НАТО, которые располагают батареями систем противовоздушной обороны Patriot, с целью возможной передачи этих комплексов Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос сенаторки-демократки Джин Шахин, Рубио подчеркнул, что поставки одобренной военной помощи Украине продолжаются непрерывно, за исключением короткой паузы.

«Белый дом должен решить обратиться в Конгресс по поводу новой помощи. Но то, что уже одобрено Конгрессом — поставляется», — отметил он, добавив, что не все запросы украинской стороны могут быть выполнены.

В то же время ключевым вопросом являются именно системы Patriot.

Несмотря на то, что США не имеют этих комплексов, по словам Рубио, Вашингтон ведёт диалог с союзниками, которые владеют этим вооружением.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, которые имеют определённое количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других городов. И мы поощряем их в этом», — добавил госсекретарь.

Вместе с тем, он признал, что союзники не спешат отдавать свои Patriot, тогда как США не способны оперативно пополнить их запас.

Кроме того, Рубио вновь высказался относительно перспектив завершения войны дипломатическим путём.

«Фундаментальной проблемой здесь является следующее. Россия хочет то, чего у неё сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, что она не может отвоевать снова», — заявил госсекретарь, подчеркнув, что военного решения войны нет.

Напомним, Британия передаст Украине 15 систем ПВО Gravehawk.