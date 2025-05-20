В ОП подвели итоги переговоров Трампа и Путина

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не оказал существенного влияния на ход событий. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Телеграм во вторник, 20 мая.

«К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина, как и прежде, предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня — повсеместное, длительное, обязательное... Европа полностью поддерживает в этом Украину, абсолютно чётко понимает все риски, которые несёт сама война, и ее отложенные последствия... США, как и прежде, остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес-интересов», — написал он.

Подоляк отметил, что также не изменилась позиция России, которая развязала агрессивную войну и не желает её прекращения.

«И есть неизменная позиция России, которая, как и прежде, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние „поиска и устранения первопричин войны“, хотя единственная настоящая причина — сам факт неспровоцированной агрессии РФ», — резюмировал советник главы ОП.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко написал в Телеграм, что Россия просто выиграла время для проведения наступательных действий, отказав США в немедленном прекращении огня.

«Информационно военкоры россиян пишут, что им разрешили „воевать до победы“. Даже не скрывают первоначальных намерений просто воевать дальше. И это был первоначальный план Путина, который Украина прекрасно понимала, и согласилась ещё в марте остановить войну, а Путин — нет. Без давления Путин просто продолжит убивать. Слова для него ничего не значат, он манипулирует для выигрыша времени, всегда так делал ещё с 2014 года», — отметил Коваленко.

Напомним, Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским.