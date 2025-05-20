Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

Украина обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматриваются три страны. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

«Мы рассматриваем возможность, я считаю, что это позитив в нашем разговоре, мы рассматриваем в любом случае возможность встречи, еще раз, встречи всех команд. Хотим на высоком уровне Америка, Украина, Россия и представители тех стран (речь о Франции, Британии, Италии и Германии), которые сейчас звучали, да, и плюс Великобритания», — рассказал Зеленский.

По его словам, такая встреча может пройти в: Турции, Ватикане или Швейцарии. Главным вопросом остается, кто сможет организовать такую встречу таким образом, чтобы она стала результативной.

Он также уточнил, что Ватикан может стать «очень благоприятной платформой» для переговоров.

«Конечно же, я не сравниваю это со Стамбулом или, возможно, платформой, которую могут предложить наши швейцарские друзья, тем не менее, я действительно считаю, что Папа Лев действительно может оказать нам помощь. И это очень важное сообщение, которое я услышал от него во время нашей двусторонней встречи, которая оказалась весьма результативной», — добавил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что Украина не выбирает альтернативу Турции.

«Мы смотрим с точки зрения результата, когда принимающая сторона, готовящая встречу, она может иметь и организовать соответствующий уровень присутствия делегации», — уточнил он.

По его словам, Украина хочет, чтобы та или иная площадка могла предложить максимально высокий уровень представленности для переговоров.

«Если это технические команды, то максимально высокий уровень технических команд. Если мы готовы к встрече лидеров, значит, лидеры реальные, которые принимают решения», — рассказал президент.

Напомним, переговоры Украины и Росси могут пройти в Ватикане.