Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 975 800 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 20 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 975 800 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 834 танка, 22 567 боевых бронированных машин, 28 067 артиллерийских систем, 1 388 РСЗО, 1 167 средств ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 36 621 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 197 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 49 093 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 894 единицы специальной техники.

Ранее Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине после телефонного разговора с Путиным.