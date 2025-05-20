В Кремле прокомментировали предложенный Путиным меморандум

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нет конкретных сроков подготовки меморандума с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера Кремля, в вопросе подготовки «меморандума по урегулированию с Украиной» нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом «проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст».

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро. Но, разумеется, весь „дьявол кроется в деталях“. Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документа. Ну и потом сложные контакты все таки по выработке единого текста», — рассказал он.

Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом 19 мая обсуждалась тема «прямого контакта» Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также российский чиновник заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас «воссозданы и продолжаются», и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом.

Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ «в устранении первопричин конфликта» с Украиной.

Напомним, Путин заговорил о меморандуме с Украиной, Зеленский ответил.