Миссия МВФ прибыла в Киев на переговоры

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев для 8-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 20 мая.

«Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины 8-го пересмотра», — говорится в заявлении постоянной представительницы МВФ в Украине Пришилы Тофано.

Тем временем в Нацбанке сообщили, что вчера состоялась учредительная встреча с участием команд НБУ, Минфина и МВФ в дистанционном формате.

Глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили прогресс по программе и повестку дня.

По данным регулятора, ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечение долговой устойчивости и продолжение структурных реформ в финансовом секторе.

«Приоритетной задачей НБУ остается сдерживание инфляции. С коллегами из МВФ обсудим меры для снижения инфляционного ценового давления. Кроме того, в фокусе — возможности для дальнейшей валютной либерализации», — рассказали в Нацбанке.

Напомним, МВФ хочет, чтобы Украина повысила налоги.