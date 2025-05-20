У Трампа угрожают отказаться от поддержки Израиля из-за войны в Газе, — WP

США предупреждают Израиль, что если война с ХАМАС продолжится, поддержка со стороны Вашингтона может прекратиться. Об этом сообщает The Washington Post.

«Люди Трампа дают Израилю понять: „Мы оставим вас, если вы не прекратите эту войну“», — рассказал неназванный источник издания.

Он добавил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть возможность завершить войну, «имея огромное большинство в Кнессете». Но собеседник издания считает, что для этого у главы израильского правительства «нет политической воли».

Стоит заметить, что США помогают Израилю оружием. В частности, 1 марта Госдеп утвердил продажу Израилю оружия стоимостью около 3 млрд долларов.

Напомним, 18 мая, Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Такую операцию назвали «Колесницы Гидеона».