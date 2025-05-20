Зеленский рассказал, o чем говорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом в разных форматах. Обсудили, в частности, прекращение огня и санкции США против России. Об этом Зеленский рассказал во время брифинга 19 мая, сообщает РБК-Украина.

«У меня было два звонка с президентом Трампом в разных форматах. Первый звонок был, мы с ним обсудили то, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно к этому», — отметил он.

Второй темой обсуждения была готовность США пойти на более серьезные санкционные шаги против России.

Зеленский попросил Трампа применить санкции, если Россия не будет поддерживать прекращение войны и не захочет закончить войну.

«Третье, я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решения об Украине без нас. Для нас это принципиальные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно долгий, я думаю, что более часа», — рассказал президент.

Во время второго звонка Зеленский и Трамп присоединили к разговору президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Разговор был долгий, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что самое важное — прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и последующие шаги их видения», — добавил Зеленский.

Напомним, Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине после телефонного разговора с Путиным.