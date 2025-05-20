Переговоры Украины и Росси могут пройти в Ватикане

Очередные переговоры делегаций Украины и России могут состояться в Ватикане. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Он сообщил следующее: «Ватикан, в лице папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!».

Добавляется, что условия установления прекращения огня и завершения войны будут обсуждаться непосредственно между сторонами.

Ранее Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским.