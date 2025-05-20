Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Он дал ему оценку в социальной сети Truth Social.

Политик написал: «Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже».

Глава государства добавил: «Россия хочет вести с США крупномасштабную торговлю после завершения этой катастрофической кровавой бойни, и я согласен».

Подчеркивается: «У России есть огромная возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен».

Кроме этого Дональд Трамп информировал: «О разговоре я сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной».

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