Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским

Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским

Александр Панько
20.05.25 01:06
129
Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Он дал ему оценку в социальной сети Truth Social.

Политик написал: «Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже».

Глава государства добавил: «Россия хочет вести с США крупномасштабную торговлю после завершения этой катастрофической кровавой бойни, и я согласен».

Подчеркивается: «У России есть огромная возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен».

Кроме этого Дональд Трамп информировал: «О разговоре я сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной».

Ранее Келлог раскрыл первый пункт мирного плана США.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, мир, политика, война, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

15.05.25 16:39

МОНО все!

Автор: Аліна Кобзенко, для «Фраза»

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.05.25 02:11

Переговоры Украины и Росси могут пройти в Ватикане

19.05.25 23:55

Синоптики рассказали, ждать ли украинцам хороших вестей от погоды

19.05.25 18:11

Стало известно о небывалой пользе чайного гриба

19.05.25 17:17

Кардиолог назвала лакомство для здоровья сердца

19.05.25 16:49

В Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды

19.05.25 16:20

Медик рассказала о пользе всем известного овоща

19.05.25 16:06

Ученые узнали о поведении животных кое-что удивительное

19.05.25 15:53

Выявлена еще одна страшная опасность вегетарианства

19.05.25 15:30

Мужчина вскрыл себе вены в николаевском военкомате

19.05.25 14:31

В Кремле назвали время разговора Трампа с Путиным

19.05.25 13:50

Кремль не планирует заканчивать войну. В ISW назвали причину

19.05.25 13:24

В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

19.05.25 10:45

Путин уверен, что до конца года сможет захватить четыре области Украины, — Bloomberg

19.05.25 09:59

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Раскрыты детали разговора

16.05.25 13:24

Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ

16.05.25 12:45

В приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек

16.05.25 11:33

В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США

16.05.25 10:46

В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным

16.05.25 10:10

Генштаб рассказал о новых российских потерях. Сводка за 16 мая

14.05.25 13:21

Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле

13.05.25 14:32

Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле

13.05.25 08:14

Опровергнут популярный спортивный миф

15.05.25 08:20

Британцы озвучили вкусный способ снизить давление

14.05.25 11:08

Война не продлится 10 лет, Украина не выдержит, — Зеленский

15.05.25 06:35

Компания Apple выпустила необычный сервис

14.05.25 08:48

Стало известно о вреде яичного белка

14.05.25 07:33

Финны назвали опасные для десен продукты

14.05.25 12:18

ЕС пытается не допустить Третью мировую, — Макрон

13.05.25 07:21

Шотландцы узнали об обезьянах кое-что неожиданнее

Фото и Видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди