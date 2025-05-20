Путин поздравил Трампа с пикантным событием

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого внука. Произошло это во время телефонного разговора лидеров двух стран.

Помощник президента Росси Юрий Ушаков сообщил: «Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Дональда Трампа».

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