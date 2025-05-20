Китайцы вызвали… искусственный дождь

Ученые из Китая вызвали искусственный дождь. Стало известно, что случилось.

Информируется, что эксперты провели опыт по искусственному вызову дождя с помощью дронов в регионе Синьцзянь.

Так, как сообщается, используя йодид серебра, китайцы добились увеличения осадков на 70 тысяч кубометров воды, что сопоставимо с объемом тридцать олимпийских бассейнов.

Отмечается, что над пастбищами Баянбулак, расположенными у подножия гор Тянь-Шань, были запущены два типа беспилотников.

Добавляется, что на высоте более пяти тысяч метров они распыляли порошок йодида серебра, упакованный в бруски по 125 граммов.

В итоге, общий расход вещества составил 997 граммов, при этом частицы подавались в воздух со скоростью 0,28 грамма в секунду.

Невзирая на небольшой объем химиката, эффект превзошел ожидания: дополнительные осадки выпали на площади протяженностью восемь тысяч квадратных километров.

Указывается, добиться такого результата удалось благодаря точечному воздействию на облачные слои: до этого это считалось технически сложной задачей.

Эти испытания проводились под руководством Лаборатории физики осаждения облаков и модификации погоды Китайского метеорологического управления в сотрудничестве с Синьцзянским управлением по изменению погоды.

Уточним, что результаты оценивались тремя методами: измерением дождевых капель, статистическим анализом климатических данных за 50 лет и моделированием. Все методы подтвердили прирост осадков на 3,8–4,3%.

Технология засева облаков йодидом серебра применяется с середины XX века, но использование дронов позволило повысить точность и снизить экологические риски. По словам одного из авторов исследования Ли Бина, эксперимент показал потенциал технологии в борьбе с засухой и адаптации к изменениям климата.

Резюмируется: «Учитывая, что в Синьцзяне годовое количество осадков не превышает 150 мм, разработка может стать важным инструментом для поддержания водоснабжения и продовольственной безопасности в регионе».

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