Датчане выяснили, как облегчить хронические боли

Эксперты из Орхусского университета в Дании выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что они узнали о том, как психотерапия способна облегчить различные виды хронической боли.
Уверяется также, что такое лечение не просто отвлекает от болевых ощущений, а вызывает физические изменения в мозге.
Ученые оценили данные множества предыдущих работ и обнаружили, что когнитивно-поведенческая терапия влияет на активность нейронных сетей, связанных с болью и эмоциями.
Сказано, что когда люди учатся менять автоматические негативные мысли, это не только улучшает их психологическое состояние, но и снижает болевые ощущения на физиологическом уровне.
Говорится: «Лекарства не всегда эффективны при хронической боли, и врачи ищут альтернативы. Наше исследование подтверждает, что психотерапия это один из таких вариантов».
Добавляется, что крайне эффективной оказалась работа с автопилотом мозга, то есть шаблонными реакциями, которые усиливают страдания.
Подчеркивается: «Хотя индивидуальная терапия дает лучшие результаты, не у всех есть к ней доступ».
При этом есть допуще, что обученные медики, медсестры и даже специальные приложения на основе КПТ могут помочь.
Впрочем, из более чем пятисот существующих приложений для управления болью лишь немногие имеют доказанную эффективность.
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