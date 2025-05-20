Датчане выяснили, как облегчить хронические боли

Эксперты из Орхусского университета в Дании выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они узнали о том, как психотерапия способна облегчить различные виды хронической боли.

Уверяется также, что такое лечение не просто отвлекает от болевых ощущений, а вызывает физические изменения в мозге.

Ученые оценили данные множества предыдущих работ и обнаружили, что когнитивно-поведенческая терапия влияет на активность нейронных сетей, связанных с болью и эмоциями.

Сказано, что когда люди учатся менять автоматические негативные мысли, это не только улучшает их психологическое состояние, но и снижает болевые ощущения на физиологическом уровне.

Говорится: «Лекарства не всегда эффективны при хронической боли, и врачи ищут альтернативы. Наше исследование подтверждает, что психотерапия это один из таких вариантов».

Добавляется, что крайне эффективной оказалась работа с автопилотом мозга, то есть шаблонными реакциями, которые усиливают страдания.

Подчеркивается: «Хотя индивидуальная терапия дает лучшие результаты, не у всех есть к ней доступ».

При этом есть допуще, что обученные медики, медсестры и даже специальные приложения на основе КПТ могут помочь.

Впрочем, из более чем пятисот существующих приложений для управления болью лишь немногие имеют доказанную эффективность.

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