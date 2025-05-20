Названа неочевидная опасность глобального потепления

Международная группа экспертов из США, Австралии и ЕС поведала о последствиях глобального потепления. Климатологи рассказали о том, что нас ждет совсем скоро.

По их словам, глобальное потепление может привести к увеличению частоты приступов апноэ во сне в полтора-три раза уже к 2100-му году.

Опыт с участием 116 тысяч людей длился три года.

Специалисты сообщили: «Даже небольшое повышение температуры на доли градуса усиливает риск апноэ на 45%. При росте на 2 градуса проблема станет массовой»

Поясняется также, что апноэ, проявляющееся остановками дыхания и храпом, затрагивает каждого десятого человека.

До этого его считали безобидным, но теперь ученые связывают его с риском инфарктов, болезни Альцгеймера и других заболеваний.

Ранее климатологи признали, что зимы будут становиться все более бесснежными.