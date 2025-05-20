Китайцы научились… «замораживать» время

Эксперты из университета Цзинаня в Китае сделали кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была разработана система, которая позволяет получать четкие изображения деталей, вращающихся со скоростью до 14,7 тысяч оборотов в минуту.

Говорится, что в фундаменте данной находится передовой метод, сочетающий однопиксельный детектор с технологией структурированного освещения.

Отмечается, что высокоскоростной проектор, способный работать на частоте до 22 тысяч Гц, последовательно освещает вращающийся объект различными световыми паттернами. Специальный алгоритм синхронизирует процесс проекции с движением объекта, создавая эффект «замороженного» изображения.

Ученые информируют, что принцип работы напоминает создание картины восхода солнца по частям, где художник каждый день в одно и то же время добавляет новый элемент изображения.

Сказано, что для синхронизации используется лазерный луч, направленный на лопасть вращающегося объекта, что позволяет системе точно определять момент смены светового паттерна.

Рапортуется, что это технология уже успешно прошла испытания на модели реактивного двигателя, вращающегося со скоростью 2170 оборотов/минуту, и на кулере процессора с частотой вращения 14,7 тысяч оборотов/минуту. Особенность системы заключается в ее способности работать с объектами, скорость вращения которых непостоянна.

Подчеркивается, что потенциальная область применения разработки чрезвычайно широка — от мониторинга состояния турбин электростанций и диагностики авиадвигателей до контроля бытовых приборов, таких как вентиляторы и жесткие диски.

Резюмируется: «По сравнению с традиционными высокоскоростными камерами новая система обладает рядом существенных преимуществ. Она значительно дешевле в производстве, позволяет осуществлять непрерывный мониторинг, обеспечивает более четкое изображение без эффекта размытия и способна работать с объектами переменной скорости вращения».

Ранее были открыты необычные свойства света.