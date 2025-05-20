Австралийцы объяснили, как быстро улучшить когнитивные функции у пожилых людей

Эксперты из университета Южной Австралии рассказали, как быстро улучшить когнитивные функции у пожилых людей. Этому помогут даже короткие всплески умеренной или интенсивной физической активности.

В опыте участвовали 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет.

Специалисты оценили то, как добровольцы распределяют время между сном, сидячим образом жизни, легкой активностью и физическими нагрузками средней и высокой интенсивности в течение суток.

После этого эти данные сопоставили с результатами когнитивных тестов.

Удалось обнаружить двустороннюю связь между физической активностью и здоровьем мозга: регулярные тренировки были связаны с улучшением когнитивных функций, а снижение уровня активности – с их ухудшением.

Добавляется, что наибольшие когнитивные преимущества наблюдались у тех, кто начал заниматься умеренной или интенсивной физической активностью хотя бы по пять минут в день, отказавшись от сидячего образа жизни.

Сказано: «Краткие сессии аэробной нагрузки (такие как быстрая прогулка или легкая пробежка) положительно влияют на скорость обработки информации, исполнительные функции (внимание, планирование, многозадачность) и рабочую память. При этом эффекты не распространяются на эпизодическую память и зрительно-пространственные способности».

Резюмируется, что положительный эффект от физической активности наблюдался у всех участников вне зависимости от пола, возраста, образования или генетической предрасположенности к когнитивным нарушениям.

Ранее был создан коктейль против деменции.