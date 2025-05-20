Впервые в истории: американцы пересадили мочевой пузырь человеку

Хирурги из медицинского центра Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в США провели уникальную операцию, которая прошла 4 мая. Они впервые в истории провели трансплантацию мочевого пузыря человеку.

Сообщается, что уникальным пациентом стал 41-летний американец Оскар Ларрайнсар, перенесший удаление обеих почек и прошедший семь лет непрерывного диализа (искусственной «очистки» крови).

Добавляется, что мочевой пузырь пациента был ранее практически полностью удален вследствие хирургии рака.

Говорится, что ранее для восстановления оттока мочи применялись илеостомия или реконструкция пузыря из кишечника, но оба метода связаны с высоким риском осложнений, включая инфекции и нарушения водно-электролитного баланса.

До недавних пор трансплантация мочевого пузыря считалась невозможной из-за сложности доступа, большого количества сосудов и необходимости сохранить кровоснабжение.

Отмечается, что с 2020-го года хирурги Индербир Гилл и Нима Нассири разрабатывали новую методику, проводя исследования на животных и телах ушедших из жизни людей.

Уже к 2023-му году специалисты нашли способ сократить количество сосудистых соединений с четырех до двух, что упростило операцию.

Известно, что органы были получены от донора в центре OneLegacy – крупнейшей в США организации по заготовке органов.

Американцы рассказали, что пересадка почки и мочевого пузыря прошла за восемь часов. Через два дня после операции у пациента восстановилась способность к самостоятельному мочеиспусканию, несмотря на отсутствие нервных связей с пересаженным пузырем.

Подобный результат связывают с работой рецептора PIEZO2, реагирующего на растяжение стенок органа.

Резюмируется, что пациент продолжает прием иммунодепрессантов.

Теперь медики хотят провести еще четыре аналогичные операции.

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