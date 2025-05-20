Мужчина вскрыл себе вены в николаевском военкомате

В ТЦК на Николаевщине мужчина вскрыл себе вены во время «протеста». В военкомате заявили, что это была спланированная провокация. Об этом сообщает Николаевский областной ТЦК и СП.

Как пишут в Николаевском ТЦК, мужчина пытался сорвать мобилизационные мероприятия, устроив провокацию в территориальном центре комплектования.

Инцидент произошел 12 мая — он намеренно порезал себе руку на глазах у присутствующих. По данным военкомата, ранее мужчина получил повестку во время проверки документов на Киевщине.

Его внесли в розыск в системе «Оберіг» из-за несвоевременного обновления учетных данных в соответствии с постановлением Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года.

Уже 7 мая он явился в Первомайский ТЦК для уточнения данных, после чего его направили на военно-врачебную комиссию.

Однако проходить ее мужчина отказался. Вместо этого в соцсетях он призвал к протесту и призвал поддержать его во время визита в ТЦК.

В день инцидента мужчина пришел в центр с группой лиц и предварительно вызвал «скорую». После этого он порезал себе руку. Медики оказали помощь — его жизни ничего не угрожает.

В ТЦК заявили, что действовали в рамках закона и призвали граждан не поддерживать провокации, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий и ослабление обороны государства.

Напомним, на Закарпатье прямо в военкомате умер мужчина.