Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

Агата Кловская
19.05.25 13:24
78
В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

Начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров сообщил, что в целом на территории области эвакуации подлежат более 200 населенных пунктов. Еще несколько дней назад оттуда было эвакуировано более 60% населения.

Согласно информации Григорова, по состоянию на минувшую пятницу (16 мая), эвакуации подлежали 202 населенных пункта Сумской области. Он уточнил, что оттуда уже было вывезено более 60% населения.

«Оставить дом — это эмоционально тяжелое решение. Но оставаться — это рисковать жизнью. Призываю жителей общин, откуда объявлена эвакуация, все же принять решение выехать на более безопасные территории», — подчеркнул чиновник в своем Facebook.

Начальник Сумской ОВА рассказал также, что враг бьет по общинам области дронами, КАБами, РСЗО, а также сбрасывает взрывчатку с БПЛА.

«Все разъяснения по эвакуации, расселению и помощи предоставляют представители местной власти», — сообщил Григоров и оставил ряд важных для граждан контактов:

— оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района: +380 (50) 650 70 83;

— эвакуационный штаб города Ворожба: +380 (93) 533 45 00;

— горячая линия для жителей Новой Слободы по эвакуации: +380 (66) 241 73 12.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сумской областной государственной администрации (ОГА), в целом жители региона могут обращаться по разным вопросам:

— на правительственную горячую линию;

— на горячие линии Сумского областного контактного центра.

Кроме того, в Сумской области есть отдельные горячие линии для разных случаев (в разных общинах):

— службы спасения;

— контакты на случай утечки газа;

— контакты правоохранителей;

— номера экстренной медицинской помощи;

— номера на случай аварийного отключения электроснабжения.

Напомним, в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.

Тэги: Сумская область, эвакуация

Комментарии

Статьи

15.05.25 16:39

МОНО все!

Автор: Аліна Кобзенко, для «Фраза»

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.05.25 13:20

Датчане узнали о падающих листьях кое-что интересное

19.05.25 12:48

Россия ночью планировала запустить межконтинентальный «Ярс», но «что-то пошло не так», — СМИ

19.05.25 12:17

Уиткофф надеется, что разговор Трампа с Путиным сдвинет вопрос мира в Украине

19.05.25 12:13

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса

19.05.25 12:10

Ученые поведали о небывалой пользе молочных продуктов

19.05.25 11:50

Зеленский написал Трампу письмо

19.05.25 11:32

Глава Еврокомиссии считает эту неделю «решающей» для Украины

19.05.25 11:12

В мире начали массово похищать владельцев криптовалютных кошельков и фирм

19.05.25 11:03

Как оказалось, все живые организмы… излучают свет

19.05.25 10:45

Путин уверен, что до конца года сможет захватить четыре области Украины, — Bloomberg

19.05.25 09:59

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Раскрыты детали разговора

16.05.25 13:24

Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ

16.05.25 12:45

В приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек

16.05.25 11:33

В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США

16.05.25 10:46

В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным

16.05.25 10:10

Генштаб рассказал о новых российских потерях. Сводка за 16 мая

16.05.25 09:48

Прорыва в переговорах Украины и РФ не будет, — Рубио

15.05.25 15:33

Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие

15.05.25 14:33

Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие

14.05.25 13:21

Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле

13.05.25 14:32

Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле

13.05.25 08:14

Опровергнут популярный спортивный миф

15.05.25 08:20

Британцы озвучили вкусный способ снизить давление

14.05.25 11:08

Война не продлится 10 лет, Украина не выдержит, — Зеленский

15.05.25 06:35

Компания Apple выпустила необычный сервис

14.05.25 07:33

Финны назвали опасные для десен продукты

14.05.25 08:48

Стало известно о вреде яичного белка

14.05.25 12:18

ЕС пытается не допустить Третью мировую, — Макрон

13.05.25 07:21

Шотландцы узнали об обезьянах кое-что неожиданнее

Фото и Видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди