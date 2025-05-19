В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

Начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров сообщил, что в целом на территории области эвакуации подлежат более 200 населенных пунктов. Еще несколько дней назад оттуда было эвакуировано более 60% населения.

Согласно информации Григорова, по состоянию на минувшую пятницу (16 мая), эвакуации подлежали 202 населенных пункта Сумской области. Он уточнил, что оттуда уже было вывезено более 60% населения.

«Оставить дом — это эмоционально тяжелое решение. Но оставаться — это рисковать жизнью. Призываю жителей общин, откуда объявлена эвакуация, все же принять решение выехать на более безопасные территории», — подчеркнул чиновник в своем Facebook.

Начальник Сумской ОВА рассказал также, что враг бьет по общинам области дронами, КАБами, РСЗО, а также сбрасывает взрывчатку с БПЛА.

«Все разъяснения по эвакуации, расселению и помощи предоставляют представители местной власти», — сообщил Григоров и оставил ряд важных для граждан контактов:

— оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района: +380 (50) 650 70 83;

— эвакуационный штаб города Ворожба: +380 (93) 533 45 00;

— горячая линия для жителей Новой Слободы по эвакуации: +380 (66) 241 73 12.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сумской областной государственной администрации (ОГА), в целом жители региона могут обращаться по разным вопросам:

— на правительственную горячую линию;

— на горячие линии Сумского областного контактного центра.

Кроме того, в Сумской области есть отдельные горячие линии для разных случаев (в разных общинах):

— службы спасения;

— контакты на случай утечки газа;

— контакты правоохранителей;

— номера экстренной медицинской помощи;

— номера на случай аварийного отключения электроснабжения.

Напомним, в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.