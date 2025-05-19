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Новости > Россия ночью планировала запустить межконтинентальный «Ярс», но «что-то пошло не так», — СМИ

Россия ночью планировала запустить межконтинентальный «Ярс», но «что-то пошло не так», — СМИ

Александр Панько
19.05.25 12:48
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Россия ночью планировала запустить межконтинентальный «Ярс», но «что-то пошло не так», — СМИ

В ночь на 19 мая Российская Федерация (РФ) планировала осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», но в итоге что-то пошло не так. Об этом сообщает Defense Express.

Как объясняет Defense Express, согласно данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, пусковой район «Ярса» был максимально нетипичным — в Свердловской области, недалеко от населенного пункта Свободный, где базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения России. Также в 25 километрах от пускового района расположен Нижний Тагил.

В связи с этим более чем вероятно, что запуск ракеты был бы заснят местными жителями, а сетей была бы полной соответствующих фотографий.

«Также россияне имели бы возможность наблюдать за полетом ракеты. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целят межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана», — добавляет Defense Express.

Пока неизвестно, почему россияне не осуществили запуск «Ярса». Впрочем, как напоминает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, российские террористы уже имели неудачный второй запуск «Орешника» практически сразу после первого.

Напомним, Медведев принялся размахивать «Орешником» в сторону Европы.

Тэги: Россия, ядерное оружие, Ярс

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