Уиткофф надеется, что разговор Трампа с Путиным сдвинет вопрос мира в Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что запланированный разговор лидеров США и РФ будет успешным и сдвинет с места вопрос мира в Украине. Об этом он сказал в интервью для ABC News.

«Я верю, что у президента (США Дональда Трампа) будет успешный телефонный разговор с (главой Кремля) Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь... Поэтому я предоставляю возможность двум лидерам принять это решение», — сказав Уиткофф.

При этом на уточняющий вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах (о чем ранее заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс), спецпредставитель Трампа уклонился от ответа.

«Я считаю, что это очень сложный конфликт, который не должен был произойти. Я полностью согласен с президентом Трампом в этом отношении», — заявил он.

Также Уиткофф заявил, что между Украиной и Россией много ненависти, и поэтому стороны занимают определенные позиции, а задача президента США Дональда Трампа — сузить это «широкое пространство между сторонами».

«И я думаю, в какой-то степени мы это сделали... Я думаю, понедельник во многом определит, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры», — резюмировал спецпредставитель Трампа.

Напомним, Келлог раскрыл первый пункт мирного плана США.