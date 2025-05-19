Зеленский написал Трампу письмо

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству в ОПК и торговле. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Отметим, что сегодня в Риме Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой американского Госдепартамента Марком Рубио. Информация о письме была опубликована в отчете об этой встрече.

«Отдельное внимание — реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский взволнован перед разговором Путина с Трампом.