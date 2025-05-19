Глава Еврокомиссии считает эту неделю «решающей» для Украины

На этой неделе состоится ряд ключевых переговоров, которые могут определить дальнейшую судьбу Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Barron’s.

Глава ЕС сегодня заявила, что следующая неделя будет «решающей» для будущего Украины. Это заявление прозвучало накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Сейчас важно, чтобы мы упорно работали, чтобы дела двигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе», — сказала она.