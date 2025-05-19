Ученые поведали о небывалой пользе молочных продуктов

Международная группа экспертов из Великобритании и Индии поведала о небывалой пользе молочных продуктов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они стабилизирует уровень сахара в крови лучше, чем строгое веганское питание.

В опыте участвовали тридцать здоровых взрослых людей, которые в течение двух недель придерживались одного из двух рационов.

Сообщается, что одна группа употребляла в пищу растительные продукты в комплексе с молочными (лактовегетарианская диета), а вторая ела исключительно растительные блюда с соевыми заменителями молока, такими как тофу и соевое молоко.

Добавляется, что оба типа питания были одинаковыми по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов.

Подопытным установили сенсоры для непрерывного мониторинга глюкозы, которые измеряли уровень сахара каждые пятнадцать минут.

Данный подход дал возможность получить точные данные о колебаниях глюкозы в течение суток.

Оказалось в итоге, что у людей, употреблявших молочные продукты, уровень сахара в крови был ниже и стабильнее.

Информируется, что в их организме также фиксировался более высокий уровень ацетилкарнитина, то есть вещества, участвующего в утилизации жиров и защите от окислительного стресса.

Сказано, что у добровольцев, придерживавшихся строго веганской диеты, напротив, наблюдалось повышение уровня фенилаланина – аминокислоты, которая может ухудшать усвоение глюкозы при избытке.

Ученые уверяют, что их выводы особенно важны для стран с высокой распространенностью диабета второго типа, таких как Индия, где более ста миллионов человек уже страдают этим заболеванием, а у 136 миллионов диагностирован предиабет.

Резюмируется, что оба типа питания могут быть частью здорового образа жизни, однако полное исключение молочных продуктов не всегда оправдано с метаболической точки зрения.

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