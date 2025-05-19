Датчане узнали о падающих листьях кое-что интересное

Эксперты из Технического университета Дании узнали нечто интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что форма листа напрямую влияет на расстояние, которое он пролетает при падении с дерева.

Подчеркивается, что данное открытие проливает свет на важный эволюционный механизм, помогающий деревьям сохранять питательные вещества.

Ученые провели опыты с искусственными листьями в резервуаре с водой, создав специальное устройство, позволяющее одновременно сбрасывать сто бумажных листьев разной формы.

В итоге было установлено, что симметричные листья падают быстрее и ближе к стволу, тогда как асимметричные листья начинают вращаться, замедляя падение и улетая дальше.

Добавляется, что листья с меньшим количеством долей также опускаются быстрее.

Говорится: «Так как около 40% углерода, поглощенного деревом, возвращается в почву через разлагающиеся листья, для растения критически важно, чтобы опавшая листва оставалась в приствольной зоне».

Выдвинуто мнение, что за миллионы лет эволюции деревья оптимизировали форму листьев для максимального сохранения питательных веществ.

Резюмируется, что это открытие не только расширяет понимание экологии леса, но и может найти применение в разработке биоразлагаемых дронов или систем доставки микрообъектов.

Ранее ученые рассказали, что будет с мировыми лесами, если люди оставят их в покое.