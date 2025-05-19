Зеленский взволнован перед разговором Путина с Трампом, — WP

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение обеспокоены возможными договоренностями между российским диктатором Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп после завтрашнего телефонного разговора, не поставят Украину перед свершившимся фактом, который она не сможет принять.

Об этом сообщил американский дипломат, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные дипломатические разговоры.

Напомним, Трамп сказал, когда встретится с Путиным.