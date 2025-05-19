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Новости > Путин уверен, что до конца года сможет захватить четыре области Украины, — Bloomberg

Путин уверен, что до конца года сможет захватить четыре области Украины, — Bloomberg

Александр Панько
19.05.25 10:45
158
Путин уверен, что до конца года сможет захватить четыре области Украины, — Bloomberg

Глава Кремля Владимир Путин считает, что у него «сильная рука» перед сегодняшним разговором с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам человека, знакомого с позицией диктатора РФ, Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, которые он объявил частью России (речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях).

Это значит, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время сегодняшнего разговора. В свою очередь европейские лидеры обеспокоены тем, что президент США может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что.

Bloomberg отмечает, что Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, и поддержал прямой разговор с Путиным, чтобы заключить сделку. Глава Кремля, со своей стороны, не дал никаких признаков того, что он готов прекратить войну. Это подогрело беспокойство в Киеве и других европейских столицах, что Украина может быть вынуждена сдать еще больше территории. Однако отметим, что в этом моменте не совсем ясно, являются ли описанные настроения реальными или же это исключительно мнение редакции.

Два других человека, близких Кремлю, утверждают, что несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это необходимо для достижения его целей. Кроме того, он с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, в пятницу во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Британии Кир Стармер пытались дать понять Трампу, что Путин водит его за нос. Они надеются, что Трамп поймет, что рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку, добавил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский также был на пятничном звонке. Глава украинского государства и его европейские союзники считали, что Трамп обязал их нанести Кремлю новые санкции, если Путин откажется соблюдать режим прекращения с 12 мая, чего так и не произошло.

Вчера в воскресенье, накануне сегодняшнего звонка Путину, Трамп провел повторный звонок с Мерцем, Стармером, Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. По словам пресс-секретаря британского премьера, лидеры обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня и серьезного отношения Путина к переговорам.

Также Bloomberg пишет, что уверенность главы Кремля в перспективах России на поле боя расходится с оценками Запада. По словам европейских чиновников, понеся огромные потери за более чем 3 года войны, РФ не имеет возможностей для выполнения целей Путина.

По словам человека, близкого к Минобороны в Москве, этот скептицизм разделяют и многие российские военные, которые воюют против Украины. В частности, он рассказал, что украинские беспилотники сделали для России дорогостоящим и неэффективным проведения крупномасштабных наступлений.

Риск для диктатора заключается в том, что он переоценит свои возможности и побудит Трампа выполнить свою угрозу введения дополнительных санкций, чтобы положить конец тому, что президент США назвал «кровавой баней» в Украине.

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, американские чиновники в частном порядке дали понять своим европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не пойдет на уступки. Также он может сказать Путину, что не может этому помешать.

Напомним, Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине, захват территорий

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