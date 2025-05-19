Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса

Международная группа экспертов из Австралии, Италии и Китая узнала о Марсе нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые обнаружили доказательства существования огромного подземного водоносного слоя на красной планете, который расположен на глубине пяти-восьми километров под ее поверхностью.

Специалисты говорят, что миллиарды лет назад Марс был покрыт реками и озерами.

Сейчас же анализ сейсмических волн продемонстрировал гигантский слой в его коре, где колебания распространяются медленнее, то есть характерный признак пористой породы, насыщенной жидкостью.

Сказано: «Это похоже на гигантский марсианский водоносный горизонт. Объем воды в нем сопоставим с океаном глубиной пятьсот-восемьсот метров, покрывающим всю планету».

Стоит добавить, что данное открытие было сделано благодаря данным сейсмической миссии NASA InSight, зарегистрировавшего падение метеоритов в 2021-м году и мощного марсотрясения в 2022 году.

Информируется, что сейсмометр InSight зафиксировал, как волны от этих событий проходили через разные слои марсианской коры, позволив исследователям увидеть скрытую водную прослойку.

Предполагается, что выявленный резервуар может содержать следы древней марсианской жизни, а также способен стать критически важным ресурсом для будущих колонистов.

Ранее ученые заявили, что лишайник может выжить на Марсе.