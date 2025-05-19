В мире начали массово похищать владельцев криптовалютных кошельков и фирм

В мире зафиксированы десятки случаев похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано о том, что целями бандитов становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей.

К примеру, как сообзается, во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием.

Добавляется, что еще один случай связан с соучредителем Ledger Дэвидом Балландом и его партнером, которых похитили под дулом пистолета.

Информируется: «В течение нескольких часов другие соучредители Ledger услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. Сообщение включало видео, на котором похитители отрезали похищенному палец».

Резюмируется, что такие преступления становятся все более организованными, а среди пострадавших есть блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.

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