Как оказалось, все живые организмы… излучают свет

Эксперты из университета Калгари в Канаде выяснили кое-что невероятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что все живые организмы излучают сверхслабый свет.

По их словам, данное явление, известное как биофотонная эмиссия, способно стать революционным инструментом в медицине и биологии.

Ученые говорят, что любой живой организм, от бактерий до человека, постоянно испускает фотоны в диапазоне 200-1000 нм.

Указывается, что такое свечение в тысячи раз слабее биолюминесценции и невидимо невооруженным глазом.

Поясняется, что его источник – это активные формы кислорода, побочные продукты клеточного метаболизма, а при стрессе интенсивность свечения резко возрастает.

В ходе опыта исследователи использовали сверхчувствительные камеры в специальных темных помещениях, сравнив излучение живых и только что умерших мышей.

Сообщается, что разница оказалась поразительной: живые грызуны демонстрировали яркое свечение, тогда как у неживых животных оно практически исчезало.

При этом на растениях канадцы провели серию стресс-тестов. Повышение температуры, механические повреждения и химическое воздействие неизменно приводили к усилению биофотонного излучения. Особенно ярко светились поврежденные участки листьев.

Ожидается, что это может найти широкое применение в диагностике жизнеспособности тканей при трансплантации, раннем выявлении стресса у растений в сельском хозяйстве и мониторинге эффективности лекарственных препаратов.

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