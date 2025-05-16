Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ

С приближением летних месяцев Россия, похоже, готовится к новому наступлению. Запасы американского оружия Украины заканчиваются. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, за зиму Россия захватила часть территории на востоке Украины, но ценой больших потерь и без стратегических прорывов.

«Но Путин знает, что Украина исчерпает свой текущий запас американских боеприпасов за несколько недель», — говорится в публикации.

WSJ пишет, что Трамп искренне пытался посредничать в прекращении войны, но президент США выглядит тем хуже, чем дольше Путин говорит о мире, но ведет войну.

Как отмечает издание, неявка Путина на переговоры в Стамбул — последнее доказательство того, что русские несерьезно настроены на прекращение войны, и это неудивительно.

«Путин считает, что Трамп может бросить Украину и облегчить себе задачу продолжать захватывать украинскую территорию», — говорится в материале.

Кремль отправил в Турцию делегацию низкого уровня, похожую на ту, которую он отправил в 2022 году для переговоров, которые не были серьезными, пишет WSJ.

Напомним, Генштаб рассказал о новых российских потерях.