В приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек

В мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» добавились два новых вида отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным Минобороны, теперь в приложении отсрочки могут сгенерировать люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семьи, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо нажать на три точки на главном экране приложения «Резерв+», выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию — и впоследствии придет уведомление с результатом.

«Продолжаем расширять количество отсрочек в „Резерв+“. Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся», — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны рассказали, что в «Резерв+» также обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.

По словам Черногоренко, на финальной стадии появление в «Резерв+» двух сервисов. Первый — отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй — отображение причин нарушения правил воинского учета.

Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

Напомним, Минобороны анонсировало новые функции в «Резерв+».