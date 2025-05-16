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Новости > Трамп объявил о сделках с ОАЭ на 200 млрд долларов

Трамп объявил о сделках с ОАЭ на 200 млрд долларов

Александр Панько
16.05.25 12:25
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Трамп объявил о сделках с ОАЭ на 200 млрд долларов

Президент Дональд Трамп пообещал укрепить связи США с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он объявил о сделках с этим государством Персидского залива на общую сумму более 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Две страны также договорились об углублении сотрудничества в области искусственного интеллекта.

После встречи Трампа с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Белый дом сообщил, что он объявил о сделках, включающих обязательство Etihad Airways инвестировать 14,5 млрд долларов в 28 самолетов Boeing 787 и 777x с двигателями производства GE Aerospace.

Министерство торговли США заявило, что две страны также договорились о создании «Партнерства США и ОАЭ по ускорению развития искусственного интеллекта», а Трамп и шейх Мохамед присутствовали на открытии нового кампуса мощностью 5 ГВт в сфере искусственного интеллекта, который станет крупнейшим за пределами Соединенных Штатов.

Источники сообщили, что соглашения предоставят этой стране Персидского залива расширенный доступ к передовым чипам искусственного интеллекта из США после того, как ранее она столкнулась с ограничениями из-за опасений Вашингтона, что Китай может получить доступ к этой технологии.

Трамп начал визит в ОАЭ на последнем этапе своего турне по богатым государствам Персидского залива, приветствуя планы Дохи инвестировать 10 млрд долларов в военный объект США во время поездки в Катар.

«У меня нет никаких сомнений в том, что отношения будут только крепнуть и улучшаться», — заявил Трамп на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Ваш замечательный брат приезжал в Вашингтон несколько недель назад и рассказал нам о вашем щедром заявлении относительно 1,4 триллиона долларов», — сказал Трамп, имея в виду обещание ОАЭ инвестировать 1,4 триллиона долларов в США в течение 10 лет.

Трамп имел в виду шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна, брата шейха Мохамеда, советника по национальной безопасности ОАЭ и председателя двух крупных суверенных фондов благосостояния Абу-Даби.

Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон 16 мая после региональной поездки, которая началась 13 мая, хотя, по его словам, «пункт назначения практически неизвестен». Трамп намекнул, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине.

Напомним, в Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным.

Тэги: ОАЭ, Дональд Трамп

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