Украинца обвинили в поджоге дома Стармера в Лондоне

Полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины в связи с серией поджогов, целью которых, вероятно, был премьер-министр Британии Кир Стармер. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Роману Лавриновичу было предъявлено обвинение по трем пунктам в поджоге с целью угрозы жизни.

Речь идет о трех инцидентах, которые произошли в течение четырех дней — поджог автомобиля в Кентиш-Тауне на севере Лондона, поджог в частном доме Стармера на той же улице и поджог по адресу, по которому он ранее жил на северо-западе Лондона.

Мужчина был арестован в Лондоне 13 мая. В пятницу, 16 мая, он должен предстать перед судом.

Напомним, 12 мая в частном доме Стармера на севере Лондона произошел пожар. 13 мая правоохранители задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома премьера.