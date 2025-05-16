В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится, когда наступит подходящий момент. Она неизбежна. Об этом заявил заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, сообщает Politico.

Горка отметил важность остановить кровопролитие в Украине и посадить Путина за стол переговоров для заключения окончательного соглашения.

«Соглашения зависят от времени. Когда наступит время, тогда президент будет в комнате с Путиным», — сказал он.

Заместитель помощника президента США добавил, что такой момент «неизбежен».

Напомним, Кремль намекнул на возможную встречу Путина и Трампа.