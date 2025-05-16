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Новости > Зеленский объяснил, зачем Путин тянет время

Зеленский объяснил, зачем Путин тянет время

Александр Панько
16.05.25 10:32
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Зеленский объяснил, зачем Путин тянет время

Российский диктатор Владимир Путин тянет время, чтобы отложить американские санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

«Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры. Почему он предложил прямые переговоры? Потому что не хотел прекращения огня», — сказал глава государства.

По словам президента, главе Кремля даже не было бы необходимости во встрече, достаточно было бы прекратить огонь. И такие «попытки» были на Пасху, и о них, как подчеркнул Зеленский, никто переговоров не вел.

В то же время Украина поддержала предложение Путина о прямых переговорах, в том числе, и по просьбе партнеров, чем продемонстрировала готовность предпринимать шаги в сторону прекращения огня и достижения мира.

По словам Зеленского, так называемая «готовность» Путина к переговорам направлена на отсрочку санкций США.

«Он для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он „конструктивный“ и „готов“ к переговорам, но много вопросов. Так все восприняли. Я сказал, что я готов, Трамп сказал, что готов. Мы не координировали (свои действия)», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская и американская команды на связи.

«Трамп сказал, что он готов присоединиться. Значит он дал сигнал, что если будут лидеры, будет президент Украины, будет президент России, то президент Соединенных Штатов Америки присоединится. Нормальная политическая воля. Он показывает, что он готов, хочет помочь. Так я это воспринимаю», — заявил Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, Россия не готова к окончанию войны, нужны санкции.

Тэги: Владимир Путин, Владимир Зеленский

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