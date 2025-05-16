Прорыва в переговорах Украины и РФ не будет, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в пятничных переговорах в Стамбуле по войне в Украине, поскольку россияне направили туда группу «низшего уровня». Об этом сообщает CNN.

«Они направили сюда группу низшего уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут между Украиной и Россией, с нашими турецкими коллегами в комнате, а также кем-то из нашей команды или членами нашей команды соответствующего уровня», — сказал он.

Рубио заявил, что «не ожидает прорыва» в переговорах делегаций Украины и России, пока не встретятся лично президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин.

«У нас нет высоких ожиданий относительно того, что произойдет на переговорах», — сказал госсекретарь США на пресс-конференции в Анталии.

Вместе с тем, Рубио сообщил, что в пятницу, 16 мая, встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и украинской делегацией.

Напомним, Трамп готов посетить переговоры в Турции, но есть условие.