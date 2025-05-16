Стали известны все финалисты «Евровидения-2025»

В швейцарском Базеле завершился второй полуфинал 69-го международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

В арене Санкт-Якобсгалле выступили представители 16 стран, но лишь десяти из них удалось завоевать сердца зрителей и получить шанс побороться за главный трофей конкурса. В финал прошли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Первый полуфинал состоялся 13 мая, тогда в гранд-финал прошли представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.

К финалистам также автоматически присоединились страны Большой пятерки — Франция, Италия, Испания, Великобритания и Германия, а также прошлогодняя победительница Швейцария.

Напомним, Украина вышла в финал «Евровидения».