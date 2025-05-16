Россия не готова к окончанию войны, нужны санкции, — Зеленский

Мандат украинской делегации в Турции демонстрирует готовность Украины к прекращению огня, чего нельзя сказать о российской делегации, стимулом для РФ к завершению войны должны быть санкции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

«Что касается сегодняшней демонстрации (готовности договариваться), или уровня делегаций или решений, еще раз подчеркну: мы можем даже не говорить об уровне делегаций, если у них есть возможность о чем-то договориться. Мы все говорим о результате», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина демонстрирует своим присутствием и своим уровнем желание завершить войну, а Россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну.

«А это значит, что не хватает политического, экономического и других давлений на РФ. Поэтому мы просим: если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч... просим соответствующие санкции, которые будут стимулом к более быстрому окончанию войны», — заявил президент.



Украинский лидер добавил, что своим личным присутствием в Турции глава Кремля Владимир Путин продемонстрировал бы, что он является лидером России, который готов к встречам и переговорам о прекращении огня.

«Считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. И если он готов к переговорам, надо встречаться.... Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его (Путина) нет, в Стамбуле — нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, отсутствие повестки дня и времени встреч с российской делегацией свидетельствует о неуважении со стороны РФ.

«Ни повестки встреч, ни высокого уровня делегаций — это личное неуважение. Я не говорю, что русские не уважают нас — это и так понятно.... Неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей... стороны войны кто? Россия и Украина», — добавил он.

Напомним, Трамп высказался о неявке Путина на переговоры в Турции.