В Европе запущено создание спецтрибунала для РФ

Комитет министров Совета Европы официально запустил процесс создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Соответствующее решение принято на заседании в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

«Комитет министров Совета Европы сегодня подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на её пути к справедливости и реконструкции, начав процесс создания специального трибунала по преступлению агрессии», — говорится в сообщении.

В этой связи министры поручили генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы путем заключения соглашения с Украиной.

«Министры приветствовали текущие усилия по достижению соглашения о создании комиссии по рассмотрению претензий для Украины, возможно, под эгидой Совета Европы, и подтвердили свою решимость обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещённых Россией. Они также подчеркнули важность усиления поддержки Украины, в том числе через План действий Стойкость, восстановление и реконструкция 2023-2026, который позволяет украинской власти продвинуться дальше на пути к вступлению в Европейский Союз», — добавили в Совете Европы.

Напомним, в ЕС заявили о важном решении по трибуналу для России.