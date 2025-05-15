Иран назвал условие для ядерной сделки с США

Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций. Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью для NBC News.

Иран, в частности, обязуется:

— никогда не производить ядерное оружие;

— избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как оружие;

— согласиться обогащать уран только до низких уровней, необходимых для гражданского использования, а также позволить международным инспекторам контролировать этот процесс.

По его словам, эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

По его словам, Иран готов подписать соглашение прямо сейчас, если эти условия будут выполнены.

«Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем», — добавил главный советник верховного лидера Ирана.

Шамхани дал интервью NBC за несколько часов до того, как Трамп предложил Ирану «оливковую ветвь», которая все же сопровождалась угрозами усиления экономических санкций, если Иран не примет соглашение об ограничении ядерной программы страны.

Иранский представитель со своей стороны выразил разочарование тоном Трампа и его угрозами.

Напомним, Иран отверг требования США по ядерной программе и выдвинул собственные.