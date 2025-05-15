В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России

Европейский союз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали еще 189 судов «теневого флота» Москвы. Об этом сообщает Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы продолжаем ограничивать доступ к боевым технологиям. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на экспорт энергоносителей из России», — заявил президент Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что полномасштабная война в Украине должна закончиться, а ЕС, в свою очередь, будет продолжать давить на страну-террориста Россию.

Напомним, США пригрозили России жесткими санкциями.