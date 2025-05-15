Трамп снова обещает «хорошие новости» по Украине

Президент США Дональд Трамп снова анонсировал «неплохие» новости о прекращении войны России против Украины. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами в Катаре.

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что Катар также вовлечен в вопрос прекращения войны России против Украины, а также в решение проблем в других регионах.

«Я думаю, что, возможно, в четверг и, честно говоря, в пятницу оттуда поступят неплохие новости», — заявил Трамп.

Напомним, Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле.