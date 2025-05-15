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Новости > На фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа

На фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа

Агата Кловская
15.05.25 10:09
159
На фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа

Известный украинский ведущий, бывший актер «Дизель шоу» Максим Нелипа погиб в бою на войне. Артист погиб в понедельник, 12 мая. Об этом сообщил в Facebook заместитель гендиректора ФК Динамо Киев Максим Радуцкий.

«Макса больше нет», — написал он.

О гибели Нелипы в Facebook сообщила и телеведущая Елена Филонова.

«В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Спи спокойно, друг. Слава Герою», — написала она.

Максим Нелипа встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения. Он в свое время получил ранения на фронте и перенес несколько операций, рассказывал его брат Андрей Нелипа.

До большой войны Нелипа вел программы «Кто там?» и «Подъем».

Он также участвовал в популярном телевизионном проекте «Танцы со звездами», где выступал в паре с Еленой Шоптенко.

Позже артист присоединился к коллективу «Дизель-шоу».

Напомним, на фронте погиб экс-нардеп Олег Барна.

Тэги: Дизель шоу, война в Украине, Максим Нелипа

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