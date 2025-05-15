Потери РФ в войне превысили 970 тысяч человек

ЗСУ за сутки уничтожили 1220 российских оккупантов и 263 единицы вражеской техники. Об этом 15 мая сообщает Генштаб ЗСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили около 970 590 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 10 812 (+8) ед.;

— боевых бронемашин — 22 514 (+13) ед.;

— артиллерийских систем — 27 872 (+45) ед.;

— РСЗО — 1384 (+2) ед.;

— средств ПВО — 1166 (+1) ед.;

— самолетов — 372 ед.;

— вертолетов — 336 (+1) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 000 (+140) ед.;

— крылатых ракет — 3197 ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 48 547 (+165) ед.;

— специальной техники — 3892 (+8) ед.

Напомним, война не продлится 10 лет, Украина не выдержит.