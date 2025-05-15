Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, которые должны состояться завтра, 15 мая, в Стамбуле. Об этом сообщают росСМИ и сайт Кремля.
Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:
— Мединский Владимир Ростиславич — помощник Путина (глава делегации);
— Галузин Михаил Юрьевич — заместить министра иностранных дел России (член делегации);
— Костюков Игорь Валерьевич — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);
— Фомин Александр Васильевич — заместить министра обороны РФ (член делегации).
Стоит отметить, что Мединский был главой делегации и в 2022 году. Також в том составе был и Фомин.
Кроме того, на переговоры 2025 года глава Кремля утвердил состав экспертов для. В него вошли:
— Зорин Александр Сергеевич — первый заместить начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;
— Подобреевская Евгения Сергеевна — заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;
— Полищук Алексей Анатольевич — директор второго департамента стран СНГ МИДа России;
— Шевцов Виктор — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.
Исходя из списка, Путин, судя по всему, не будет участвовать в переговорах.
Напомним, Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле.