Британцы озвучили вкусный способ снизить давление

Эксперты из университета Суррея в Великобритании поведали, как снизить давление. Они озвучили вкусный способ.

По их словам, природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда, помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние кровеносных сосудов.

Указывается на то, что анализ 145 ранее опубликованных исследований показал, что регулярное потребление продуктов, богатых флаван-3-олами, особенно эффективно для людей с повышенным или высоким артериальным давлением.

Добавляется, что в некоторых случаях эффект был сопоставим с действием антигипертензивных препаратов.

Ученые также увидели улучшение функции эндотелия, то есть внутренней клеточной оболочки сосудов, отвечающей за их эластичность и общее состояние. Данный положительный эффект наблюдался даже при неизменном уровне артериального давления, что указывает на общее укрепление сердечнососудистой системы.

Сказано: «Новые данные могут быть полезны для тех, кто ищет доступные способы поддержания здоровья сердца. Включение в рацион таких продуктов, как темный шоколад, яблоки или чай, может стать простым и приятным шагом к снижению давления».

Резюмируется, что флаван-3-олы не заменяют медикаментозное лечение, но могут стать полезным дополнением к здоровому образу жизни, особенно при гипертонии.

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